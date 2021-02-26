В выпуске программы "Pro новости" за 26 февраля под зданием Офиса Президента 27 февраля анонсировали масштабный протест в поддержку Сергея Стерненка. На заседании Совета национальной безопасности и обороны решили применить санкции против 10 человек.

Также в выпуске: Прошло 7 лет со дня оккупации Россией Крыма. Тогда 12 тысяч проукраинских активистов и крымских татар по призыву Меджлиса собрались на митинг в поддержку территориальной целостности Украины. В этот день произошли столкновения с российскими титушками – 2 человека погибли.