Pro новини: Як Росії вдалось захопити Крим. Вакцина для відомих людей
У випуску програми "Pro новини" за 5 березня – днями минають 7 роковини від окупації Криму Росією. Однак досі стоїть питання, чи можна це було зупити військовим шляхом. В Україні взялися публічно щепити відомих осіб від коронавірусу залишками індійської вакцини.
Источник:24 канал
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США впровадили санкції на олігарха й колишнього українського державного діяча Ігоря Коломойського через його причетність до великої корупції. Так, йому та його родичам найближчим часом заборонено в'їзд до США.
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