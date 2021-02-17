У випуску програми "Pro новини" за 17 лютого – очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова прозвітувала про свою роботу за рік на посаді. Спалах епідемії коронавірусу на Івано-Франківщині може виявитись мутованим.

Також у випуску: Верховна Рада визнала Революцію Гідності "ключовим моментом державотворення". Також нардепи ухвалили документ про заочне засудження, щоб можна було засудити і тих, хто втік з України.