Pro новини: Венедіктова рік очолює Офіс генпрокурора. Нові мутації COVID-19
У випуску програми "Pro новини" за 17 лютого – очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова прозвітувала про свою роботу за рік на посаді. Спалах епідемії коронавірусу на Івано-Франківщині може виявитись мутованим.
Источник:24 канал
Також у випуску:
Верховна Рада визнала Революцію Гідності "ключовим моментом державотворення". Також нардепи ухвалили документ про заочне засудження, щоб можна було засудити і тих, хто втік з України.
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