У випуску програми "Про головне" за 1 лютого – Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". За попередньою інформацією, за відповідну ініціативу проголосували 198 депутатів. Володимир Зеленський дав інтерв'ю іноземним ЗМІ. Мовилося про членство України в НАТО, президента США Байдену та відмову від ядерної зброї

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Перший президент України прокоментував основні тези Володимира Зеленського в інтерв'ю Axios. Леонід Кравчук висловив свою думку щодо позиції президента.