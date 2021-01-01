Как и в 2019 году, телеканалы "Прямой" и 5 канал вновь показали обращение пятого президента Петра Порошенко перед самым Новым годом. Зато приветствие действующего главы государства Владимира Зеленского они транслировали перед этим или после.

Обращение Порошенко на этих телеканалах завершилось ровно до полуночи 1 января. Об этом пишет 24 канал.

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Так, 5 канал показал поздравление Владимира Зеленского раньше, чем Порошенко.

А вот "Прямой" наоборот – сначала транслировал приветствие Порошенко, а уже после боя курантов – Зеленского. В обоих случаях глава государства на этих каналах не смог поздравить украинцев традиционно, до полуночи 1 января.

Заметим, что новогоднее обращение Владимира Зеленского длилось 14 минут, а Порошенко – почти 5.

Поздравления Порошенко снимали на улице, рядом была жена, депутат Киевсовета Марина. Она тоже присоединилась к поздравлениям. На кадрах также были видны представители "Европейской солидарности", они стояли позади семьи Порошенко.

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