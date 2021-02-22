Владимир Зеленский нанес удар не просто по Виктору Медведчуку, но и по всей пророссийской деятельности в Украине. Обвинение окружения кума Путина в финансировании терроризма – это четкий сигнал, что все коллаборанты в Украине теперь вне закона.

Пути перекачки кремлевских денег в Украине отныне – под пристальным наблюдением спецслужб.

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Однако за Всеукраинской эйфорией теряется самое главное.

Как именно Медведчук и Козак несколько лет беспрепятственно вкачивал путинские деньги в боевиков на Донбассе, которые 7 лет убивают украинских защитников?

Как аффилированный к Медведчуку бизнес использовался для отмывания денег?

Почему на это не реагировала предыдущая власть?

Действительно ли Медведчук имел большое влияние на украинскую политику?

На самом деле факты преступлений озвучены после заседания СНБО были хорошо известны как минимум с 2018 года. Но деятельность ОПЗЖ хорошо маскировалась, как это делает множество русских сателлитов по всему миру. Медведчук не единственный, кто имеет целью подорвать суверенитет Украины.

Журналист и автор проекта "Теории заговора" Алексей Печий решил детально разобраться, за что Медведчук отхватил санкции, что стояло за его деятельностью и какое будущее ждет пророссийские силы в Украине. Об этом все и не только смотрите в прямой трансляции на ютуб-канале 24 канала 22 февраля в 20:00. Не пропустите!

Прямая трансляция с Алексеем Печием на 24 канале: смотрите видео