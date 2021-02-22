Как кум Путина спонсировал боевиков на Донбассе: прямая трансляция с Алексеем Печием
Владимир Зеленский нанес удар не просто по Виктору Медведчуку, но и по всей пророссийской деятельности в Украине. Обвинение окружения кума Путина в финансировании терроризма – это четкий сигнал, что все коллаборанты в Украине теперь вне закона.
Источник:24 канал
Пути перекачки кремлевских денег в Украине отныне – под пристальным наблюдением спецслужб.
К теме Санкции против Медведчука: кто еще попал под удар – полный список СНБО
Однако за Всеукраинской эйфорией теряется самое главное.
- Как именно Медведчук и Козак несколько лет беспрепятственно вкачивал путинские деньги в боевиков на Донбассе, которые 7 лет убивают украинских защитников?
- Как аффилированный к Медведчуку бизнес использовался для отмывания денег?
- Почему на это не реагировала предыдущая власть?
- Действительно ли Медведчук имел большое влияние на украинскую политику?
На самом деле факты преступлений озвучены после заседания СНБО были хорошо известны как минимум с 2018 года. Но деятельность ОПЗЖ хорошо маскировалась, как это делает множество русских сателлитов по всему миру. Медведчук не единственный, кто имеет целью подорвать суверенитет Украины.
Журналист и автор проекта "Теории заговора" Алексей Печий решил детально разобраться, за что Медведчук отхватил санкции, что стояло за его деятельностью и какое будущее ждет пророссийские силы в Украине. Об этом все и не только смотрите в прямой трансляции на ютуб-канале 24 канала 22 февраля в 20:00. Не пропустите!
Прямая трансляция с Алексеем Печием на 24 канале: смотрите видео
Поделиться новостью