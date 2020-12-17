Зеленский подчеркнул, что вопрос Крыма вернулся на повестку дня. Ряд стран уже поддержали Крымскую платформу. Президент призвал послов работать над привлечением других партнеров.

Что говорит Зеленский о Крыме

Крымская платформа приобретает все большую огласку. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений с участием послов и консулов, сообщает 24 канал.

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Инициативу (Крымскую платформу – 24 канал) уже поддержали в Европе и Северной Америке. Я призываю вас более активно работать над привлечением к ней других стран,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что в этом году Генассамблея ООН приняла важные резолюции:

"Проблема милитаризации Автономной Республики Крым",

"Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым".

Зеленский подчеркнул, что необходимо, чтобы об их содержании знали все наши международные партнеры.

"Такие резолюции – это ваши важные основные тезисы до встречи в местных министерствах иностранных дел и с руководством стран пребывания", – подытожил президент.

Что известно о Крымской платформе и резолюции Генассамблеи ООН