Зеленский призвал послов привлекать к Крымской платформе другие страны
Зеленский подчеркнул, что вопрос Крыма вернулся на повестку дня. Ряд стран уже поддержали Крымскую платформу. Президент призвал послов работать над привлечением других партнеров.
Что говорит Зеленский о Крыме
Крымская платформа приобретает все большую огласку. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений с участием послов и консулов, сообщает 24 канал.
Кстати Зеленский поставил главные задачи для МИД в 2021 году: перечень
Инициативу (Крымскую платформу – 24 канал) уже поддержали в Европе и Северной Америке. Я призываю вас более активно работать над привлечением к ней других стран,
– подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что в этом году Генассамблея ООН приняла важные резолюции:
- "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым",
- "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым".
Зеленский подчеркнул, что необходимо, чтобы об их содержании знали все наши международные партнеры.
"Такие резолюции – это ваши важные основные тезисы до встречи в местных министерствах иностранных дел и с руководством стран пребывания", – подытожил президент.
Что известно о Крымской платформе и резолюции Генассамблеи ООН
- Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по соблюдению прав человека в оккупированном Крыму. В документе отметили, что Россия дискриминирует крымскотатарское население в Крыму, осуществляет репрессии против людей.
- Вторая принятая резолюция предусматривает усиление взаимодействия международного сообщества для давления на Россию как страну-оккупанта, чтобы та соблюдала международные обязательства.
- Именно эти решения должны посодействовать в создании Крымской платформы.
- Платформа – это новый консультативный и координационный формат, который создали, чтобы реагировать на оккупацию Крыма Россией.
- Главная цель платформы – деоккупация полуострова и возвращение его Украине.
Поделиться новостью