Призначення Вітренка та звільнення Уруського: чи обговорювали це "слуги"
"Слуги народу" на засідані фракції нібито не обговорювали третю спробу призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Однак це питання таки може з'явитись у порядку денному сесії Ради.
Источник:24 канал
Щоправда, невідомо, коли саме парламент може розглядати постанову про призначення Вітренка. Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
До речі Збирають підписи за відставку: "слуги" планують розглянути ситуацію з Уруським
Постанову про призначення може бути включено до порядку денного в будь-який момент,
– наголосив Гетманцев.
Що відомо про спроби призначення Вітренка
- Рада вперше провалила голосування за призначення Вітренка ще 17 грудня.
- Однак тоді уряд призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики.
- Друга провальна спроба призначити Вітренка була 28 січня. Депутати не назбирали достатньо голосів.
Що каже Гетманцев про Вітренка, дивіться відео:
Чи звільнять Уруського
Гетманце зазначив, що наразі не стоїть питання відставки віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
Хоча перед тим нардепка Євгенія Кравчук розповіла, що ситуацію з Уруським можуть розглянути, адже є депутати, які збирають підписи за його відставку.
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