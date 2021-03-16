Привлечение США ко всем возможным форматам, – Маркарова о главной задаче от Зеленского
Оксана Маркарова рассказала, что ее главной задачей на посту посла Украины в США является привлечь Штаты ко всем возможным форматам. В частности, говорится об оборонной и политической сфере.
Источник:LB
Маркарова отметила, что следует делать то же, что и делали, однако в разы больше, а также добавить новое. Украина должна максимально поднять на новый уровень двусторонние отношения со Штатами.
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Первое – активное привлечение Америки ко всем возможным форматам. Это касается как политической, так и военной сферы Украины. Мы должны максимально поднять на новый уровень наши двусторонние отношения,
– заметила Маркарова.
Что еще сказала посол
- Эффективность сотрудничества Украины и США зависит не только от контактов по линии двух президентов или глав МИД.
- Ее могут обеспечить только сотни и иногда даже тысячи форматов, которые работают иногда на уровнях заместителей, бюрократов разного ранга, отдельных центров.
Назначение Маркаровой: детали
- 25 февраля президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.
- Маркарова призналась, что предложение занять эту должность стало для нее неожиданным. Назначение министра инициировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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