Прививку перенес нормально: в Украине умер второй вакцинированный
В Черновцах 24 марта умер провизор аптеки военного госпиталя. Еще 15 марта мужчину вакцинировали против COVID-19 препаратом Covishield от AstraZeneca.
Источник:Минздрав Украины
В Министерстве здравоохранения рассказали, что причиной смерти мог стать острый мозговой инсульт.
Заметьте Имела хронические сердечно-сосудистые заболевания, – Минздрав о гибели военной после вакцинации
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