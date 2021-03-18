Власть вводит третий локдаун с тем же объяснением – чтобы в медицине не произошел коллапс. Однако остается вопрос, почему власти не хватило года, чтобы наладить медицину и почему вакцинация не помогает удержать COVID-19.

Это и не только в прямом эфире обсудят ведущие программы "6/9" Артем Овдиенко и Дария Кудимова. Гость эфира – депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

К слову Больше половины украинцев не хотят вакцинироваться против COVID-19: детали опроса

Нардеп днях уже получила прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca/CovieShield. Она поделится, как чувствует себя после прививки и стоит ли украинцам делать такой шаг.

Справка. По состоянию на 18 марта в Украине вакцину получили 81 755 человек. Среди них – Президент Украины Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие известные люди страны.

Прямую трансляцию о локдауне и вакцинации в Украине смотрите на ютуб-канале 24 канала в 20:00. В комментариях вы можете оставлять свои вопросы ведущим и Роксолане Пидласой.

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