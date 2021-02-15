Министр юстиции Денис Малюська заявил, что правительство одобрило законопроект, который предусматривает увольнение директора НАБУ Артема Сытника, для урегулирования статуса Бюро и его директора. Если соответствующий законопроект одобрят, то ведомство возглавит Гизо Углава.

Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Поэтому правительство, мол, должно было закрыть пробел в законе и урегулировать этот вопрос.

Важно "Личное решение Зеленского": правительство сделало шаг к увольнению Сытника

Как Кабмин хотел урегулировать статус НАБУ

Первым подходом стал законопроект №4437 – в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре,

– пояснил Малюська.

Однако этот законопроект не имел соответствующей поддержки в парламенте. Поэтому проблема так и осталась, а ее закрытие было одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Правительство сделало второй подход – новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора", – рассказал министр.

Он добавил, что отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового руководителя НАБУ, его полномочия будет выполнять первый заместитель.

Отношение Малюськи к законопроектам

Министр отметил, что очень хорошо относится к Сытнику. "Он продемонстрировал устойчивость и профессионализм, которой многие могут только позавидовать. Мой фаворит – законопроект №4437".

Если привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Артема – такую опцию тоже не стоит отбрасывать,

– подчеркнул Малюська.

Обратите внимание! Антикоррупционный активист Виталия Шабунин заявил, что уволить Сытника якобы решил президент Владимир Зеленский. Так глава государства, мол, отреагировал на то, что НАБУ открыло уголовное дело за злоупотребления при закупке вакцины против коронавируса.