Увольнение Сытника: в Минюсте объяснили, почему правительство одобрило законопроект о НАБУ
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что правительство одобрило законопроект, который предусматривает увольнение директора НАБУ Артема Сытника, для урегулирования статуса Бюро и его директора. Если соответствующий законопроект одобрят, то ведомство возглавит Гизо Углава.
Источник:фейсбук Дениса Малюськи
Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Поэтому правительство, мол, должно было закрыть пробел в законе и урегулировать этот вопрос.
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Как Кабмин хотел урегулировать статус НАБУ
Первым подходом стал законопроект №4437 – в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре,
– пояснил Малюська.
Однако этот законопроект не имел соответствующей поддержки в парламенте. Поэтому проблема так и осталась, а ее закрытие было одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.
"Правительство сделало второй подход – новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора", – рассказал министр.
Он добавил, что отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового руководителя НАБУ, его полномочия будет выполнять первый заместитель.
Отношение Малюськи к законопроектам
Министр отметил, что очень хорошо относится к Сытнику. "Он продемонстрировал устойчивость и профессионализм, которой многие могут только позавидовать. Мой фаворит – законопроект №4437".
Если привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Артема – такую опцию тоже не стоит отбрасывать,
– подчеркнул Малюська.
Что известно о Гизо УглавеЧиновник родом из Грузии. Он получил гражданство Украины в 2015 году. Тогда же его и назначили первым заместителем директора НАБУ. По данным Bihus.Info, Углава мог быть причастным к коррупционной схеме в Укроборонпроме. Однако Малюська заявил, что в независимости и беспристрастности заместителя "якобы никто не сомневается".
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