Привести до ладу статус НАБУ можна після скорочення роботи Ситника, – Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому уряд схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення директора НАБУ Артема Ситника. За його словами, це потрібно для врегулювати питання статусу Бюро і його директора.
Источник:фейсбук Дениса Малюськи
Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Тому, за словами Малюськи, уряд повинен був закрити прогалину у законі та врегулювати це питання.
Новина доповнюється...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter