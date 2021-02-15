Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому уряд схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення директора НАБУ Артема Ситника. За його словами, це потрібно для врегулювати питання статусу Бюро і його директора.

Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Тому, за словами Малюськи, уряд повинен був закрити прогалину у законі та врегулювати це питання. Новина доповнюється...