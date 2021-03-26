Одной из 3 подозреваемых по делу о растрате 8,2 миллиарда гривен "Приватбанка" Надежде Конопкиной уже избрали меру пресечения. Во время судебного заседания прокурор зачитал телефонные сообщения, которые раскрыли новые детали как о роли бывших топ-руководителях банка в схеме, так и о способах ее воплощения.

Надежда Конопкина работала в Приватбанке с 1994 по 2017 год. От рядового работника она выросла до должности начальника департамента межбанковских операций Казначейства банка, которую занимала с 2001 года.

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Конопкина фактически была главным бухгалтером Казначейства и обслуживала корреспондентские счета банка и его филиалы.

Что установило следствие в отношении Конопкиной

По версии следствия, накануне национализации "Приватбанка", его топ-менеджеры с помощью поддельных банковских документов и фиктивного кредитования растратили 315 млн долларов (8,2 миллиарда гривен) в интересах связанной с банком компании Claresholm Marketing Ltd.

Детективы считают, что Конопкина помогла председателю правления Дубилету и его заместителю Шмальченко осуществить растрату денег банка путем подделки документов, устранения препятствий и сокрытия преступления.

Среди главных доказательств следствия, о которых пока известно:

справки НБУ;

выводы служебных расследований о растрате денег;

справки отдела финансовых расследований "Приватбанка";

протоколы допроса свидетелей;

протоколы обыска;

выводы компьютерно-технической и экономической экспертиз и тому подобное.

Однако самым ярким доказательством стала переписка с телефона подозреваемой Людмилы Шмальченко. Ее на заседании зачитал прокурор САП Борис Василенков.

О чем говорится в переписке

В одной из многочисленных переписок между подозреваемыми Конопкиной и Шмальченко говорится о том, что они прекрасно осознавали риски выдачи кредитов на связанных с банком людей, в частности на счета Claresholm Marketing Ltd.

Шмальченко: Как по мне, было бы неплохо, чтобы везде сделать вывод об убытках. Но плохо, что нельзя ничего подтвердить, потому что не хватает материалов.

Конопкина: В общем норм, главное, чтобы связанность Привата с Кларой (Claresholm Marketing Ltd – 24 канал) со стороны НБУ предъявлено было позже и на момент выдачи кредита мы не были связаны. И чтобы деньги не как кредит учтены, а как погашение обязательств компании.

Также есть переписка о необходимости скрыть следы своих действий.

Конопкина: Нужно грохнуть один платеж в системе. Это выдача межбанка, который шел на Клару. Я там создатель, это может сделать Моисеенко (вероятно, речь идет о Моисеенко В. М., руководителе департамента автоматизации главного офиса "ПриватБанка"). Референс платежа на сумму 300 миллионов долларов.

Шмальченко: Когда надо сделать?

Конопкина: В ближайшее время. Мы входной сделали как надо. А выходной нужно уничтожить из системы, вдруг залезут.

Шмальченко: Надо посмотреть все, что надо уничтожить. Понять, кто может сделать и сделать все за один раз.

В переписке подозреваемые обсуждали, как задним числом сделать протоколы селекторных совещаний.

Конопкина: 16 декабря с 9:00 до 10:00 мы же могли провести селекторное совещание? Все могли участвовать? Вы, Я. В. А. (Вероятно, Яценко Владимир Анатольевич – 24 канал), Д. А. В (видимо, Дубилет Александр Валерьевич – 24 канал), К. Л. И. (возможно, Коротина Любовь Ивановна – 24 канал)?

Шмальченко: Думаю, да. Нам же скайп и телефон. Все.

Также подозреваемые общались и о влиянии на свидетелей.

Конопкина: Нет, Ира не подходит, она там уже начала схемы мне указывать, что я какие-то доки передавала. Ее вообще нельзя трогать. Начнется служебное расследование, она всех сдаст.

Конопкина: Я ей сказала убрать все надписи, кто кому что передавал, с фамилиями. А указать, что нет такого и все.

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Группа в WhatsApp

Работницы "Приватбанка" также создали общую группу в WhatsApp с названием "Звезды спасения", в которую входили 4 человека: Людмила Шмальченко, Надежда Конопкина, Лариса Федотова и Лена Рева.

Участники чата, по информации переписки, систематически получали какую-то дополнительную оплату от руководства банка, однако неизвестно, за что именно.

Подозреваемая Конопкина пояснила, что речь якобы шла о каком-то "общем фонде", который якобы использовался работниками на подарки, совместные поездки и благотворительность, а фраза "зарплата" была лишь внутренним рабочим сленгом. Но ни суммы, ни периодичность таких платежей Конопкина не назвала.

В этом же чате подозреваемые Шмальченко и Конопкина обсуждали, как можно объяснить передачу денег на связанную с банком компанию.

Шмальченко: Предлагайте, как решить проблему, я про Клару (связанная с банком компания Claresholm Marketing Ltd – 24 канал).

Конопкина: Я могу предложить только со стороны Клары, все объяснения и предложения у юристов. Может, в какой-то компании есть что-то ненужное, самолеты для ликвидации или здания в Рашке или в Крыму. Отдать их в залог компании, а компания передаст их в собственность банка и погасит кредит. А вообще было намерение продать "Тинькова" в Рашке или "Бинбанке".

А 24 сентября 2018 в переписке речь шла о том, как во время обысков важно не отдать компьютер Конопкиной, ведь на нем были важные улики схемы по выводу денег.

Конопкина: Ко мне пришли.

Шмальченко: Ничего себе... а Надин комп (имеется в виду Надежда Конопкина – 24 канал)?

Шмальченко: Главное, чтобы его не забрали. Иди к Кандауровой (председатель правления А-Банка" – 24 канал).

Через некоторое время:

Конопкина: От меня уже ушли. Буду идти на работу.

Рева: А тут еще не ушли, перебрали все бумаги у тебя на столе и в столе.

Конопкина: Я надеюсь, что почистила все.

Федотова: Телефон забрали?

Конопкина: Нет, я же спрятала.

Шмальченко и заместитель председателя правления Приватбанка Владимир Яценко в тот же день:

Шмальченко: Хотят изъять Надин комп.

Яценко: На нем есть что-то?

Шмальченко: Может быть, не исключено.

Яценко: Если изымут, Наде надо лететь.

Через некоторое время

Шмальченко: Да, изымают.

Яценко: Давайте брать билет на Вену, пусть сюда прилетает. Сегодня, из Днепра.

Чат "Вспомнить все"

В одном из мессенджеров был специальный чат с названием "Вспомнить все" с участниками Шмальченко, Шеф 41 и Яценко, в котором они обсуждали способы выезда Конопкиной из Украины и условия, на которых она согласится это сделать.

Шеф 41: У нее наш адвокат?

Шмальченко: Да, она не поедет никуда.

Яценко: Ее арестуют, она к этому готова? Дайте телефон Андрея, ее мужа, я с ним поговорю.

Шмальченко: Я все сказала. Рядом был муж и четко произнес фразу, что "они тебя бросят, как в прошлый раз". Они все понимают, она взяла час паузы.

Шмальченко: Те условия, которые были, и работа в А-банке так воспринято. Это значит, что на этих условиях она не поедет.

Яценко: Так говорите на каких поедет? Ее закроют и назначат залог в 50 миллионов. У нас таких денег нет.

Шмальченко: Я о вреде знаю. Она поговорит с Олегом и подумает. Подождите.

Шмальченко: Ваше предложение?

Яценко: 150 (вероятно тысяч долларов – 24 канал).

Яценко: Да ну? В прошлый раз ей предлагали на выбор: Кипр или Братислава. С видом на жительство.

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Как все это прокомментировала Конопкина

Какие-то суммы называются, выезды. Я никуда не выезжала, ни на какие предложения не соглашалась, как бы они там ни были озвучены. То есть до меня даже не доходили некоторые фразы, которые там были,

– заявила она.

Конопкина заверила, что даже не видела эту переписку.

В то же время во время обыска в ее квартире нашли объяснение-схему, на которой были определены проблемные моменты, "рабочие версии", а также то, какие документы и объяснения в подтверждение этой "рабочей версии" еще надо собрать и как их использовать в будущем.

Важно! Также подозреваемые Шмальченко и Конопкина в январе 2019 года присылали друг другу заключение судебно-экономической экспертизы, которое было готово за несколько дней до этой переписки. В то же время прокурор заверил, что даже у органа досудебного расследования результатов этой экспертизы на тот момент еще не было. Это значит, что подозреваемые якобы могли даже влиять на эксперта и текст заключения.

Задержание и мера пресечения Конопкиной