Сначала посадили самолет, теперь подозрение прилетело и Дубилету-старшему. НАБУ рулит.

Кто следующий после Яценко?

Был Дубилет-страший недавно в Киеве на вечеринке Монобанка (он там крупнейший акционер), а теперь сидит в Вене и будет явно играть в Фирташа.

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И важно понимать, что пока прокуратура пришла с обвинениями по поводу мелочевки. Речь не идет о выводе из банка 5,5 миллиарда долларов, которые пришлось внести украинским налогоплательщикам. Речь идет о каких-то относительно мелких махинациях перед национализацией. Мелких в масштабах "Приватбанка". Потому что в целом речь идет о сумме в 136 миллионов гривен. Если это только для начала – то гуд. Если это "вместо Коломойского", то не гуд.

Да, в свое время Аль-Капоне посадили за мелочь. Но посадили именно Аль-Капоне, а не его консильери. И еще один момент. Аль-Капоне не был должен американским налогоплательщикам около 5% от американского ВВП.

Пока что под прицелом Яценко, который возглавлял корпоративное направление. А 95% корпоративных кредитов "Приватбанка" – это кредиты своим же. Это те самые выведенные деньги. Согласно отчету Кролл это подразделение работало полностью на обслуживание интересов акционеров. Дубилет-старший, который был главным в банке. И еще одно сотруднице, начальнику департамента.

Важно помнить. Ключевое – это олигархи. Отчет Кролл четко показывает, что в их интересах из банка были выведены 5,5 млрд долларов. Именно они основные фигуры. Именно их активы должны быть проданы, чтобы компенсировать потери украинских налогоплательщиков.

Укрнафта, ферросплавные заводы, недвижимость. Есть много активов, которые могут стать приятным дополнение к большой приватизации и найти новых собственников, пополнив таким образом бюджет и дав сигнал инвесторам.

Надежда на справедливый суд есть

Но да, члены правления "Приватбанка" соучастники. Трудно представить, что из банка выводят деньги, система работает как пылесос 15 лет подряд, а члены правления не в курсе. Они подписывались под такими действиями. И они должны отвечать. Даже если некоторые из них – кумиры хипстеров. Выход для них – это сделка со следствием. Хотя пока есть подозрение, что Коломойского они боятся больше, чем суда в Украине. И, к сожалению, в Украине пока полностью отсутствует институт репутации. И люди, которые стояли у истоков "Приватбанка", которые были соучастниками вывода из банка 5,5 млрд долларов, могут считаться рукопожатными бизнесменами.

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Параллельно, идет уже криминальный процесс в США. Против олигархов. И лучшим исходом был бы прямой рейс Киев – Кливленд. Можно на том же самолете, который недавно посадило НАБУ. Все-таки, в американской правосудие верится больше, чем в украинское. К сожалению, украинская Конституция запрещает выдавать своих граждан. Но не запрещает выдавать граждан Израиля, например. И если президент в один момент примет волевое решение и решит кое кого украинского гражданства, хотя бы по причине наличия еще пары гражданств, то никто не сможет остановить самолет с олигархи в его стремлении долететь до американской земли. А спецназ ФБР поможет…