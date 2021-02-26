"Приватбанк" подаст апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева от 24 февраля. Речь о запрете совершать любые действия по избранию и назначению председателя правления банка.

Что говорят в "Приватбанке"

Назначение председателя правления финучреждения является исключительной компетенцией Наблюдательного совета.

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В "Приватбанке" отметили, что назначение происходит на конкурсной основе, является "обязательным условием функционирования системы корпоративного управления". Конкурс проходит в соответствии с законом об управлении государственными банками.

Постановление об обеспечении иска является беспрецедентным и принято судом в ответ на второе заявление со стороны профсоюза, в то время, как первое было отклонено. Иск со стороны профсоюза является очередной попыткой дестабилизации работы банка,

– заявили в финучреждении.

Там добавили: "Подачей исков в суды о совершении преступлений якобы обвинения топ-менеджеров банка в шпионаже, первичная профсоюзная организация работников пытается помешать работе банка".

Что известно о запрете суда

Заявление в суд о запрете банка избирать председателя правления подала первичная профсоюз "Приватбанка".

По данным НП Бизнес, этот профсоюз пытается скомпрометировать председателя правления Петра Крумханзла и наблюдательный совет банка.

Профсоюз поддерживает приближенный к одиозному Игорю Коломойскому нардеп Александр Дубинский.

Так олигарх Коломойский хочет сменить руководство "Приватбанка", чтобы закрыть инициированные против него судебные процессы.

Заметим, что в январе 2021 года закончился срок действия договора с председателем правления "Приватбанка" Петром Крумханзлом. Теперь, согласно решению суда, Кабинет Министров и банк не смогут выбрать нового руководителя.

Обратите внимание! Недавно прокуратура объявила подозрения фигурантам дела "Приватбанк". Речь о растрате денег на сумму почти 137 миллионов гривен.