Шоумен Сергей Притула назвал самой большой проблемой украинской армии – деньги. Он сам еще с начала войны на Донбассе занимается волонтерством и помогает военным финансово, ведь, как отметил Притула, в Госбюджете просто нет достаточно денег для Вооруженных сил Украины.

Притула в интервью программе "11 вопросов" отметил, что за последние годы в Государственном бюджете якобы стало больше денег. Однако этого для ВСУ все равно слишком мало.

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"Это не бюджет развития, это бюджет "поддержания штанов" и зарплатного фонда. Для того, чтобы произошли какие-то комплексные сдвиги – надо очень много денег", – пояснил Притула.

Притула заверил, что Украина не сможет самостоятельно решить эту проблему.

Очень хорошо, что находят партнеров, обеспечивающих нас даже катерами для москитного флота,

– сказал телеведущий.

Справка. Военно-морские силы ВСУ ожидают, что уже в первой половине 2021 года в Украину прибудут американские патрульные катера класса "Айленд". В целом военные ожидают, что до конца года будут 5 таких катеров.

По его словам, если Украине дали катер, то это не значит, что уже ничего не надо делать. На самом деле государству еще необходимо:

отправить команду на обучение;

заплатить за транспортировку;

сделать ремонт и техническое переоснащение.

"Содержание этого тоже дорого стоит", – подчеркнул Притула.

Притула рассказал об украинской армии и ее финансировании: смотрите видео