Бюджет для поддержания штанов: Притула раскритиковал финансирование ВСУ
Шоумен Сергей Притула назвал самой большой проблемой украинской армии – деньги. Он сам еще с начала войны на Донбассе занимается волонтерством и помогает военным финансово, ведь, как отметил Притула, в Госбюджете просто нет достаточно денег для Вооруженных сил Украины.
Источник:Военное телевидение Украины
Притула в интервью программе "11 вопросов" отметил, что за последние годы в Государственном бюджете якобы стало больше денег. Однако этого для ВСУ все равно слишком мало.
Интересно На Донбассе подорвались украинские военные: почти все погибли
"Это не бюджет развития, это бюджет "поддержания штанов" и зарплатного фонда. Для того, чтобы произошли какие-то комплексные сдвиги – надо очень много денег", – пояснил Притула.
Притула заверил, что Украина не сможет самостоятельно решить эту проблему.
Очень хорошо, что находят партнеров, обеспечивающих нас даже катерами для москитного флота,
– сказал телеведущий.
По его словам, если Украине дали катер, то это не значит, что уже ничего не надо делать. На самом деле государству еще необходимо:
- отправить команду на обучение;
- заплатить за транспортировку;
- сделать ремонт и техническое переоснащение.
"Содержание этого тоже дорого стоит", – подчеркнул Притула.
Притула рассказал об украинской армии и ее финансировании: смотрите видео
Поделиться новостью