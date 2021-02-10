Я в игре, – Притула прокомментировал слухи о том, что уходит из политики
В СМИ появилась информация о том, что Сергей Притула якобы хочет покинуть политику. Он уже прокомментировал слухи и заверил, что не собирается этого делать.
Источник:Фейсбук Сергея Притулы
Он добавил, что никто от него этого не дождется и он продолжает "быть в игре".
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Он заверил, что его планы остались стабильными, а с амбициями тоже все в порядке.
"Котики, во-первых, не дождетесь (что покинет политику – 24 канал). Да, я понимаю, что многим этого хотелось бы. Многим я мешаю, путаю карты, но если я что-то говорю и прикрепляю к этому свое слово, то я его всегда придерживаюсь", – заверил политик.
Игрок на поле, Притула в игре, мяч на моей стороне, ответ не заставит себя ждать. Ну это я тем людям, которые занимаются ерундой,
– заявил Притула.
Притула пообещал украинцам достаточно интересный и насыщенный 2021 год, а также призвал "держаться вместе", ведь будет очень много работы.
"Моя мотивация никуда не исчезла, а вот круг сторонников и единомышленников, наоборот, увеличился. Возможно это и является причиной этих вбросов, которые начали появляться в последнее время в СМИ", – добавил политик.
Он назвал людей, которые обсуждают его уход из политики в сети, псевдополитологами.
По словам Притулы, ранее он принял для себя серьезное и важное решение – не быть равнодушным и попробовать что-то изменить в стране. Именно поэтому с тех пор ничего не изменилось.
Как прокомментировали слухи в "Голосе"
Там отметили, что Притула является членом партии "Голос", однако уже не в политсовете. Сама политсила продолжает работать.
"Сейчас партийцы избрали новый состав политсовета для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021", – сказали в партии.
Новые заместители:
- программное направление – Инна Совсун;
- международные вопросы – Андрей Осадчук;
- парламентское направление – Ярослав Железняк.
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