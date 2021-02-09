Притула більше не входить до керівництва "Голосу": яке його майбутнє в партії
Сергій Притула більше не є заступником голови та членом політичної ради партії "Голос". Однак він залишається членом політичної сили та продовжує з нею співпрацювати.
Источник:"Гордон"
Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що на останньому з'їзді переобрали керівництво партії. За його словами, припинення повноважень Сергія Притули – це нормальна демократична процедура.
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Притула не належить до керівництва, але він залишається членом партії. Це можна простежити й за його діями, і за офіційними джерелами інформації. Наскільки я знаю, у його плани входить подальше спілкування з київським осередком партії, яку він вів на вибори,
– сказав народний депутат.
Ярослав Юрчищин додав, що нічого не знає, про нібито припинення спілкування волонтера з активом "Голосу".
"Переобрання керівництва – нормальна демократична процедура. За нашим статутом пропозицію щодо персонального складу подає голова партії Кіра Рудик. Вона відрекомендувала новий склад керівництва, за нього проголосували", – підсумував він.
Хто такий Сергій Притула?Сергій Притула – український ведучий, волонтер та політичний діяч. У 2019 році він балотувався до Верховної Ради від партії "Голос". У 2020 році Притула боровся з Віталієм Кличком за крісло мера Києва.
Окрім цього, політик веде активну волонтерську діяльність. З початку російсько-української війни він збирає матеріальну допомогу й доставляє її воїнам ЗСУ. Сергій Притула передав на потреби армії десятки мільйонів гривень – як власні кошти, так і пожертви.
У Тернополі він утримує реабілітаційний центр для постраждалих від війни.
За волонтерську діяльність нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня у 2019 році та недержавним орденом "Народний Герой України" у 2016 році.
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