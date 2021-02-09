Сергей Притула больше не является заместителем главы и членом политического совета партии "Голос". Однако он остается членом политической силы и продолжает с ней сотрудничать.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что на последнем съезде переизбрали руководство партии. По его словам, прекращение полномочий Сергея Притулы – это нормальная демократическая процедура.

Читайте также Армия уничтожает тех, кто пришел убивать нас, – Притула откровенно о волонтерстве на Донбассе

Притула не относится к руководству, но он остается членом партии. Это можно проследить и за его действиями, и за официальными источниками информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы,

– сказал народный депутат.

Ярослав Юрчищин добавил, что ничего не знает о якобы прекращении общения волонтера с активом "Голоса".

"Переизбрание руководства – нормальная демократическая процедура. По нашему уставу предложение относительно персонального состава подает глава партии Кира Рудик. Она отрекомендовала новый состав руководства, за него проголосовали", – подытожил он.

Обратите внимание! Съезд партии "Голос" состоялся 29 января 2021 года. Во время собрания приняли решение полностью обновить состав политсовета. В итоге Сергей Притула перестал быть заместителем главы политсилы.