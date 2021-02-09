Притула больше не входит в руководство "Голоса": каково его будущее в партии
Сергей Притула больше не является заместителем главы и членом политического совета партии "Голос". Однако он остается членом политической силы и продолжает с ней сотрудничать.
Источник:"Гордон"
Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что на последнем съезде переизбрали руководство партии. По его словам, прекращение полномочий Сергея Притулы – это нормальная демократическая процедура.
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Притула не относится к руководству, но он остается членом партии. Это можно проследить и за его действиями, и за официальными источниками информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы,
– сказал народный депутат.
Ярослав Юрчищин добавил, что ничего не знает о якобы прекращении общения волонтера с активом "Голоса".
"Переизбрание руководства – нормальная демократическая процедура. По нашему уставу предложение относительно персонального состава подает глава партии Кира Рудик. Она отрекомендовала новый состав руководства, за него проголосовали", – подытожил он.
Кто такой Сергей Притула?Сергей Притула – украинский ведущий, волонтер и политический деятель. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос". В 2020 году Притула боролся с Виталием Кличко за кресло мэра Киева.
Кроме этого, политик ведет активную волонтерскую деятельность. С начала российско-украинской войны он собирает материальную помощь и доставляет ее воинам ВСУ. Сергей Притула передал на нужды армии десятки миллионов гривен – как собственные средства, так и пожертвования.
В Тернополе он содержит реабилитационный центр для пострадавших от войны.
За волонтерскую деятельность награжден орденом "За заслуги" III степени в 2019 году и негосударственным орденом "Народный Герой Украины" в 2016 году.
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