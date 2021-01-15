На Житомирщине выделили почти 130 миллионов гривен, чтобы реконструировать магистральный нефтепровод. Впоследствии Служба безопасности Украины выяснила, что эти деньги пытались незаконно присвоить.

В чем дело

Еще в 2018 – 2019 годах провели тендеры на капитальный ремонт нефтепровода. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Победителями стали 2 столичных коммерческих структуры. Однако оказалось, что фирмы не имеют надлежащей материально-технической базы и работников, чтобы выполнить работы.

Кроме того, подрядчики вдвое завысили стоимость строительных материалов на отдельных участках. Для реализации сделки использовали подконтрольные фирмы с признаками фиктивности.

Правоохранители провели обыски у подрядчиков и исполнителей и нашли первичную бухгалтерскую и иную финансовую документацию, "черновую" бухгалтерию, печати фиктивных предприятий и почти четверть миллиона гривен.

Что грозит нарушителям

По делу уже начали уголовное производство. Виновникам может грозить до 8 лет тюрьмы.



Обыски на фирмах / Фото СБУ