Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Кривое Озеро – это не просто населенные пункты. За каждым названием стоят самые резонансные преступления, совершенные сотрудниками новой полиции. И это только за последние несколько лет. Но есть еще одна точка на карте Украины с такой репутацией. Речь о селе Маклаивка на Житомирщине, где полицейские избивали, выбивали признание и имитировали убийство невиновных.

Джерело: "Територія рівності", 24 канал

14 січня надвечір двоє молодих хлопців Арсен та Віталій йшли сільською дорогою в Малинському районі на Житомирщині. А далі історія стає більше схожою на трилер.

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Нападники намагалися вибити зізнання в крадіжці авто

Раптово їх зупинили дві автівки, звідти вибігло близько десяти незнайомих й почали ногами бити хлопців. Нападники вимагали гроші та зізнання в крадіжці автомобіля. Постраждалі хлопці натомість благали викликати поліцію.

Утім у відповідь вони почули, як один з нападників сказав, що поліцейський начебто уже був серед них — під прикриттям. Неочікувано для хлопців, але за 5 хвилин патруль поліції уже прибув на місце події. Але й від нього молоді люди не дочекалися ні підмоги, ні адекватного ставлення.

Молодий патрульний підійшов, дістав пістолет, звів курок, притулив пістолет до чола і натиснув на гачок. Пістолет був не заряджений,

– так пригадав зустріч з поліцейським 18-річний Арсен.

Далі Арсена вдарили цим же пістолетом по голові. На обурення Арсена інший поліцейський відповів ударом ноги в голову.

А тепер тільки уявіть – поліцейський у формі під час виконання обов'язків імітує постріл на ураження 18-річного юнака на очах у свідків. Здається, коментарі тут абсолютно зайві.

Поліція без пояснень відвезла постраждалих хлопців у відділення

За кілька хвилин під'їхав ще один поліцейський автомобіль. Хлопців без пояснень посадили в це авто і повезли в Малинське відділення поліції.

Ні Арсен, ні його друг Віталій про вкрадену автівку до того навіть нічого не чули. Однак у поліцейському відділку з них продовжили вибивати зізнання. Зняли відбитки пальців і протекторів та сфотографували. Тільки о пів на 3 ночі хлопців відпустили.

У правовій державі на подібні випадки мали б відреагувати миттєво і професійно:

відкрити кримінальну справу;

розпочати слідство і службову перевірку;

як мінімум, відсторонити отих співробітників від посади.

Утім ця історія, на жаль, отримала дещо інший розвиток.

Наступного дня Арсен разом з батьками спершу оббивав пороги поліції, згодом місцевої прокуратури. Увесь цей час прийняти заяву правоохоронцям щось заважало – то карантин, то інша підслідність.

Зрештою, коли Арсену знімали побої в місцевій лікарні, туди під'їхали і самі поліцейські. Навіть не представившись, вони повели Арсена на зустріч з прокуроркою.

Сама ж прокурорка, за словами Арсена, постійно намагалася мінімізувати та пом'якшити дії поліції. Вона не раз перепитувала: "А може цього не було?", "А може було по іншому?" — вочевидь з метою мінімізувати ризики для поліцейських.

Згодом Арсену видали незареєстровану копію протоколу, навіть без єдиної печатки. Та і в самому протоколі було чимало неточностей, звичайно, на користь нападників.

Ця справа мала всі шанси зам'ятися, якби не суспільний розголос й дзвінки потрібним людям у потрібний час.

18-річний Арсен виявився племінником дипломата

Постраждалий Арсен випадково виявився племінником дипломата Дениса Сєніка, який працює в Міністерстві закордонних справ. І якби він вчасно не забив на сполох, то де гарантії, що справу не злили б, а всі докази не зачистили?

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Уже 20 січня, коли справа набула розголосу в мережі, поліція Житомирщини розпочала службову перевірку за фактом імовірної причетності правоохоронців до неправомірних дій і виклала свою версію подій.

Ні про побиття, ні про поліцейського з пістолетом там, звичайно, не йшлося. За їхніми даними, у лісовому масиві поліцейські тільки виявили авто, групу чоловіків, які на місці звинувачували двох інших юнаків у крадіжці. Юнаків забрали у відділок, а невдовзі відпустили.

Уже наступного дня стало відомо, що керівника Малинського райвідділку усунули, а поліцейських з групи реагування на час перевірки відсторонили від виконання службових обов'язків.

Прикметно, що сам автомобіль, викрадення якого намагалися пришити Арсену та Віталію, знайшли того самого дня. Тож виявилося, що нападники разом із правоохоронцями просто помилилися.

Справу наразі забрали в Офіс генпрокурора

Уже зараз відомо, що з місцевої прокуратури справу забрали в Офіс генпрокурора. Зараз слідство веде ДБР в Хмельницькій області, і саме вони мають довести злочин.

Ця історія — класичний приклад гнилої правоохоронної системи, де й досі існує принцип рука руку миє. Де підставляти підлітку зброю до скроні – звичайна практика, за яку не очікують і не бояться покарання. Бо це ж все заради так званого "розкриття" справи.

Amnesty International обурена черговим проявом насильства з боку поліцейських і вимагає провести ефективне слідство та притягнути винних до відповідальності. Особисто мені болить, що в моїй країні ті, хто мали б захищати, і досі самі коять ганебні безчинства.

Не менше обурює і реакція місцевої прокуратури. Адже поки такі справи покривають, немає жодної надії на зміни. Зрозуміло одне – на місцях, у глибинках, люди не мають захисту. І поки лише в наших з вами силах не дозволити заминати подібні справи.

Аби ось цей список – Кагарлик, Переяслав-Хмельницький, Криве озеро, а тепер і село Маклаївка – нам не доводилось більше продовжувати.