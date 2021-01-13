После внедрения жестокого карантина, большинство предпринимателей перешли в онлайн и сосредоточились на интернет-торговле. Хотя, конечно, определенным отраслям, особенно гостинично-ресторанному бизнесу на фоне коронакризиса, хуже.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отметила, что все вряд ли выйдут невредимыми. Больше о том, все ли предприниматели приспособились к новым условиям и как настроены пройти этот карантин она рассказала в эфире 24 канала.

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Настроены оптимистично

По ее словам, все настроены достаточно оптимистично, несмотря на то, что есть определенные предостережения относительно будущего.

Равные условия для всех игроков рынка – это наша цель,

– отметила Деревянко.

Знает, что ожидать от правительства

Она отметила, что ситуация в сфере бизнеса не очень существенно изменилась. Еще в прошлый раз было много вопросов, как будет функционировать эта отрасль.

"Однако бизнес уже определенным образом приспособился и уже знает, чего ожидать от любых ограничений, которые государство может предложить", – также сказала эксперт.

Бизнес не рассчитывает на государство

Деревянко добавила, что вряд ли бизнес существенно рассчитывает на поддержку со стороны государства. "Единственное, на что он рассчитывает, это на продолжение реформ", – она ​​отметила.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине: коротко

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 6 409 человек. Среди новых случаев инфицирования 187 детей и 367 медработников.

По состоянию на 13 января на коронавирусом заболели более 1 миллиона 130 тысяч украинцев.

Выздоровел 826 871 пациент, в результате осложненного течения COVID-19 20 214 человек умерли.



Карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

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