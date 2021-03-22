Головною темою селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського була протидія поширенню коронавірусу. Під час обговорення президент України заслухав доповідь про поточну ситуацію в Україні та анонсував ухвалення низки законодавчих ініціатив.

Підсумки наради Зеленського

У традиційній селекторній нараді взяли учать прем'єр-міністр Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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Пришвидшення вакцинації

Володимир Зеленський повідомив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким, держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення проти коронавірусу. Після цього постановою Кабінету Міністрів створять спеціальний компенсаційний фонд.

Також Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал "Дія".

До слова! Українці можуть записатися на вакцинацію у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями у "Дії". Система повідомить вас, коли відкриється запис на щеплення.

Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19. Наразі домовленості є не лише в межах програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer.

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Поширення COVID-19 в Україні

Прем'єр-міністр поінформував, що активних хворих в країні станом на 212 березня понад 263 тисячі.

З 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909,

– зазначив голова уряду.

Як додав Шмигаль, Київ, Вінницька та Івано-Франківська області нині мають найбільшу динаміку зростання кількості хворих на COVID-19.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні? Від початку пандемії коронавірусу в Україні недугу підхопили понад 1,5 мільйона людей. З них, на жаль, 30 098 хворих померли. Ще 1 260 842 особи одужали. Ситуація в окремих областях України критична. До прикладу, у лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 Від початку пандемії коронавірусу в Україні недугу підхопили понад 1,5 мільйона людей. З них, на жаль, 30 098 хворих померли. Ще 1 260 842 особи одужали. Ситуація в окремих областях України критична. До прикладу, у лікарнях Миколаєва хворих на COVID-19 розміщують в коридорах . А у Київській міській лікарні № 4 одразу 6 карет швидкої чекали у черзі, аби передати хворих в інфекційне відділення.

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