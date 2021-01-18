В Киеве в медицинском центре "Феофания" 18 января попрощались с украинским адвокатом Сергеем Нижним. Он умер 14 января после продолжительной борьбы с болезнью.

Проститься с Нижним пришли президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и спикер Дмитрий Разумков. Об этом сообщает "Гордон".

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Кто еще посетил церемонию прощания

Генпрокурор Ирина Венедиктова;

помощник президента Сергей Шефир;

министр инфраструктуры Владислав Криклий;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;

экс-премьер Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, отдать последний долг покойному пришли украинские журналисты Дмитрий Гордон и Юлия Мостовая. Также церемонию посетили более 70 нардепов, а также – юристы и адвокаты.

Сергей Нижний: что известно