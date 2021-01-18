Пришли Зеленский, Ермак, Саакашвили и Гончарук: в Киеве попрощались с юристом Нижним
В Киеве в медицинском центре "Феофания" 18 января попрощались с украинским адвокатом Сергеем Нижним. Он умер 14 января после продолжительной борьбы с болезнью.
Проститься с Нижним пришли президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и спикер Дмитрий Разумков. Об этом сообщает "Гордон".
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Кто еще посетил церемонию прощания
- Генпрокурор Ирина Венедиктова;
- помощник президента Сергей Шефир;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
- экс-премьер Украины Алексей Гончарук.
Кроме того, отдать последний долг покойному пришли украинские журналисты Дмитрий Гордон и Юлия Мостовая. Также церемонию посетили более 70 нардепов, а также – юристы и адвокаты.
Сергей Нижний: что известно
- Сергей Нижний – украинский юрист, основатель юридической фирмы HillMont Partners и спонсор президентской кампании Зеленского.
- По словам журналистки Юлии Мостовой, мог стать главой Офиса Президента, однако не согласился занять должность, потому что знал о болезни.
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