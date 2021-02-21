После снежных штормов и сильных морозов в Украину наконец пришла теплая и солнечная погода. Но подержится такое счастье недолго. Синоптики прогнозируют, что как минимум до ближайшей среды, 24 февраля.

21 и 22 февраля в Украине будет достаточно тепло и солнечно. Правда, есть вероятность небольших облаков. Во вторник днем температура поднимется на западе и юге даже до +10 градусов, на Левобережье – максимум +5.

Актуально Прогноз погоды на 21 февраля: на Востоке будет идти снег, в большинстве регионов – облачно

Когда же придет похолодание

Минусовая температура по-прежнему будет сохраняться ночью. В частности, в ночь на 22 февраля на Буковине морозы ударят до -12 градусов. На остальной территории – в районе -2... -3 градусов. Уже 23 числа морозы несколько усилятся, особенно на западе.

Днем в среду теплая погода в западных областях сохранится. Однако на востоке температура опустится в среднем до -3... -5. В центральных областях будет сравнительно тепло – -1... +5.

А с 24 февраля в Украину придет новая волна похолодания. В восточных областях будут идти снегопады и ударят морозы до -9 днем и до -14 ночью. Впрочем, на западе страны будет еще солнечно и тепло. Здесь днем столбики термометров покажут до +10 градусов. 25 числа ситуация будет аналогичной – тепло на Правобережье и холодно на Левом берегу.

К теме В марте вернутся снегопады и холод: какой будет погода весной



Какой будет погода в Украине в среду, 24 февраля / Данные Укргидрометцентра