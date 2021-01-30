Протягом 30 січня – 1 лютого у річці Прип'ять підніметься рівень води. Станеться це у створі поста Річиця. Очікується, що інтенсивність підняття рівня води складатиме 1 – 5 сантиметрів на добу.

Джерело: ДСНС

Рятувальники попередили, що в окремих регіонах рівень води досягне відмітки затоплення присадибних ділянок.

Важливо Прогноз погоди на 30 січня: Україну накриє вітер та сніг

Обережними слід бути мешканцям Ратнівського району Волинської області. Також ризик підтоплення є в Рівненській області.

В яких районах чекати підтоплень

у Ратнівському районі (Волинська область);

у Любешівському районі (Волинська область);

у Зарічнянському районі (Рівненська область).

В Україну суне циклон

Синоптики прогнозують, що на північні, центральні та південні області насувається потужний циклон, який принесе багато снігу. Рятувальники попереджають про небезпечну ситуацію на дорогах. За попередньою інформацією, пік негоди може припасти на 1 лютого.

Яка ситуація буде протягом 30 – 31 січня

Щодо 30 – 31 січня, то на дорогах у практично всіх українських областях – ожеледиця. Рівень небезпеки І – жовтий. Виняток становлять лише південно-східні регіони.