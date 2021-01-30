В течение 30 января – 1 февраля в реке Припять поднимется уровень воды. Произойдет это в створе поста Речица. Ожидается, что интенсивность подъема уровня воды составит 1 – 5 сантиметров в сутки.

Источник: ГСЧС

Спасатели предупредили, что в отдельных регионах уровень воды достигнет отметки затопления приусадебных участков.

Важно Прогноз погоды на 30 января: Украину накроет ветер и снег

Осторожными следует быть жителям Ратновского района Волынской области. Также риск подтопления есть в Ровненской области.

В каких районах ждать подтоплений

в Ратновском районе (Волынская область);

в Любешовском районе (Волынская область);

в Заречненском районе (Ровненская область).

В Украину надвигается циклон

Синоптики прогнозируют, что на северные, центральные и южные области надвигается мощный циклон, который принесет много снега. Спасатели предупреждают об опасной ситуации на дорогах. По предварительной информации, пик непогоды может прийтись на 1 февраля.

Какая ситуация будет в течение 30 – 31 января

Что касается 30 – 31 января, то на дорогах в практически всех украинских областях – гололедица. Уровень опасности І – желтый. Исключение составляют лишь юго-восточные регионы.