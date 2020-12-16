Какими будут приоритеты Украины во внешней политике следующего года: подробности
Глава МИД Дмитрий Кулеба перечислил, какими будут главные приоритеты во внешней политике Украины в 2021 году. В то же время вскоре президент Зеленский лично встретится с послами и обсудит этот вопрос.
Об основных приоритетах в работе своего ведомства Кулеба рассказал во время конференции "Дипломатия-2021". Среди прочего – более тесное экономическое сотрудничество между Украиной и странами Азии, Африки и Латинской Америки.
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Основные приоритеты работы МИД на 2021 год:
- Противодействие российской агрессии.
- Создание Крымской платформы.
- Более тесное сотрудничество с украинцами, проживающими за рубежом.
- Создание новых площадок и направлений, которые бы теснее связывали Украину с Западом (как, например, формат "Люблинского треугольника").
- Формирование взаимоотношений с новой администрацией президента США.
В 2021 году будет продолжаться противодействие российской агрессии на всех фронтах. Это будет год запуска Крымской платформы. Это также будет год зарубежных украинцев: мы серьезно будем работать над повышением эффективности взаимоотношений с ними. Будем продолжать двигаться по азиатскому треку, будем заниматься Африкой более предметно,
– сказал он.
Кроме того, среди ключевых направлений для Украины на 2021 год остается формирование взаимоотношений с администрацией новоизбранного президента США Джо Байдена.
"Конечно в следующем году будет еще одна интрига и тема – это отношения с Соединенными Штатами. Я убежден, что в результате сотрудничества двух наших государств мы станем еще сильнее и наше партнерство с США углубится", – уверен Кулеба.
Что же касается сотрудничества с европейскими коллегами, то прежде всего много внимания будет уделяться Люблинскому треугольнику. Впрочем, возможно создание и других площадок для сотрудничества.
"В этом году мы создали "Люблинский треугольник"... Я разговаривал с польским главой МИД, с литовским коллегой. Все подтвердили, что это – важный проект, который мы будем развивать в дальнейшем. Будем создавать новые кружева, чтобы вплетать Украину еще теснее в европейский контекст", – добавил он.
Зеленский встретится с дипломатами
В свою очередь, президент Зеленский примет участие в совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений. На ней также будут обсуждать стратегические приоритеты внешней политики Украины.
"Президент примет участие в совещании послов, эта встреча будет освещаться публично", – рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии Укринформу.
Мендель пояснила, что это – ежегодная встреча президента с украинскими послами за рубежом.
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