Глава МИД Дмитрий Кулеба перечислил, какими будут главные приоритеты во внешней политике Украины в 2021 году. В то же время вскоре президент Зеленский лично встретится с послами и обсудит этот вопрос.

Об основных приоритетах в работе своего ведомства Кулеба рассказал во время конференции "Дипломатия-2021". Среди прочего – более тесное экономическое сотрудничество между Украиной и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

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Основные приоритеты работы МИД на 2021 год:

Противодействие российской агрессии.

Создание Крымской платформы.

Более тесное сотрудничество с украинцами, проживающими за рубежом.

Создание новых площадок и направлений, которые бы теснее связывали Украину с Западом (как, например, формат "Люблинского треугольника").

Формирование взаимоотношений с новой администрацией президента США.

В 2021 году будет продолжаться противодействие российской агрессии на всех фронтах. Это будет год запуска Крымской платформы. Это также будет год зарубежных украинцев: мы серьезно будем работать над повышением эффективности взаимоотношений с ними. Будем продолжать двигаться по азиатскому треку, будем заниматься Африкой более предметно,

– сказал он.

Кроме того, среди ключевых направлений для Украины на 2021 год остается формирование взаимоотношений с администрацией новоизбранного президента США Джо Байдена.

"Конечно в следующем году будет еще одна интрига и тема – это отношения с Соединенными Штатами. Я убежден, что в результате сотрудничества двух наших государств мы станем еще сильнее и наше партнерство с США углубится", – уверен Кулеба.

Что же касается сотрудничества с европейскими коллегами, то прежде всего много внимания будет уделяться Люблинскому треугольнику. Впрочем, возможно создание и других площадок для сотрудничества.

"В этом году мы создали "Люблинский треугольник"... Я разговаривал с польским главой МИД, с литовским коллегой. Все подтвердили, что это – важный проект, который мы будем развивать в дальнейшем. Будем создавать новые кружева, чтобы вплетать Украину еще теснее в европейский контекст", – добавил он.

Зеленский встретится с дипломатами

В свою очередь, президент Зеленский примет участие в совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений. На ней также будут обсуждать стратегические приоритеты внешней политики Украины.

"Президент примет участие в совещании послов, эта встреча будет освещаться публично", – рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии Укринформу.

Мендель пояснила, что это – ежегодная встреча президента с украинскими послами за рубежом.