Какими будут приоритеты дипломатической работы Украины в 2021 году: что говорят в ОП
В Офисе Президента назвали 3 основные цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году. Они касаются мира на Донбассе, деоккупации Крыма и активного участия украинской стороны на международной арене.
О том, чем будут заниматься украинские дипломаты в 2021 году, "Зеркалу недели" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква.
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Мир на деоккупированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина – активный международный игрок – это три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды в 2021 году,
– отметил Жовква.
По его словам, приоритетом является сохранение и укрепление международной поддержки Украины.
Что для этого будет делать Украина
- развивать активное двустороннее сотрудничество со стратегическими партнерами – США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном;
- будет продолжена работа над реализацией договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.
Саммит в нормандском формате – среди приоритетов
В 2021 году ставим целью проведение следующего саммита в нормандской формате,
– добавил Жовква.
Его стратегической задачей будет обсуждение вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. По словам заместителя руководителя ОП, Украина и в дальнейшем рассчитывает на поддержку партнеров – Германии и Франции.
Какие тактические задачи определили
- сохранение перемирия;
- активизация работы Трехсторонней контактной группы;
- дальнейший обмен удерживаемыми лицами;
- функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых;
- разведение сил и средств на новых согласованных участках;
- реализация обновленного плана разминирования;
- обеспечение доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц;
- беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории.
Кроме того, будут работать и над усилением международного давления на Россию для выполнения ею своих обязательств.
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На вопросе возвращения Крыма тоже будут акцентировать
По словам Жовквы, в 2021 году также будут работать над вопросом деоккупации Крыма.
Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы. Его готовятся провести летом 2021 года.
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