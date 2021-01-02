В Офисе Президента назвали 3 основные цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году. Они касаются мира на Донбассе, деоккупации Крыма и активного участия украинской стороны на международной арене.

О том, чем будут заниматься украинские дипломаты в 2021 году, "Зеркалу недели" рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник главы государства Игорь Жовква.

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Мир на деоккупированном Донбассе, Крым в составе нашего государства, Украина – активный международный игрок – это три ключевые цели, которые будут определять приоритеты для дипломатической команды в 2021 году,

– отметил Жовква.

По его словам, приоритетом является сохранение и укрепление международной поддержки Украины.

Что для этого будет делать Украина

развивать активное двустороннее сотрудничество со стратегическими партнерами – США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном;

будет продолжена работа над реализацией договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

Саммит в нормандском формате – среди приоритетов

В 2021 году ставим целью проведение следующего саммита в нормандской формате,

– добавил Жовква.

Его стратегической задачей будет обсуждение вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. По словам заместителя руководителя ОП, Украина и в дальнейшем рассчитывает на поддержку партнеров – Германии и Франции.

Какие тактические задачи определили

сохранение перемирия;

активизация работы Трехсторонней контактной группы;

дальнейший обмен удерживаемыми лицами;

функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых;

разведение сил и средств на новых согласованных участках;

реализация обновленного плана разминирования;

обеспечение доступа международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц;

беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории.

Кроме того, будут работать и над усилением международного давления на Россию для выполнения ею своих обязательств.

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На вопросе возвращения Крыма тоже будут акцентировать

По словам Жовквы, в 2021 году также будут работать над вопросом деоккупации Крыма.

Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы. Его готовятся провести летом 2021 года.

Обратите внимание! Ранее в Офисе Президента заявили, что несмотря на пандемию коронавируса и карантин, Украина в 2020 году была активной на международной арене. Среди основных достижений назвали получение статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, военную помощь США, саммит Украина – ЕС. Подробнее читайте по ссылке.