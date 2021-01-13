Приобщат ли Великобританию и США к нормандскому формату
Чтобы присоединиться к нормандскому формату США и Великобритании, необходимо получить согласие всех стран-участников. Активное участие США в вопросах прекращения российской агрессии может быть очень эффективным.
Но в каком именно формате будет происходить сотрудничество со Штатами – это уже вопрос дипломатии. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Obozrevatel.
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Слышу об этом (привлечение США и Британии в Нормандский формат – 24 канал) с 2014 года. Как говорится, если не о чем говорить – давайте об изменении Нормандского формата. Но я предлагаю решать проблемы в порядке их поступления,
– отметил Кулеба.
Чиновник ранее также отмечал, что во время переговоров Россия проявляет агрессию и хамство.
Нормандский формат: последние новости
- 12 января в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран "нормандской четверки".
- Украину там представлял глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- Глава ОП заявил, что это был "непростой, но конструктивный и содержательный диалог".
- Следующие переговоры советников анонсировали на 22 января. Они пройдут в режиме онлайн.
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