На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей принудительно прошли паспортизацию примерно 300 тысяч граждан Украины. В то же время в Крыму – более 2 миллионов.

Соответствущную проблему в Украине хотят решить благодаря законопроекту о государственной политике переходного периода. Проект закона находится на стадии разработки. Об этом в интервью ТСН рассказал министр реинтеграции Алексей Резников.

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Он добавил, что все украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях – заложники оккупационного режима.

Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ потребления там,

– сказал Резников.

Что будут делать в Украине

Министр добавил, что государство должно найти механизм по работе с последствиями ситуации на оккупированных территориях. Также он отметил, что после принятия законопроекта, претензий к гражданам, которые получили паспорта России – не будет.

"Когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом. Задекларировать, что они от него отказываются – признают только украинское гражданство", – отметил Резников.

Однако министр отметил, что соответствующие действия должны решить для себя именно граждане.

Возможно, кто-то решит, что хочет быть гражданином России – имеет право – это его жизнь, пожалуйста. Тогда определяйтесь, что вы делаете с украинским паспортом,

– сказал он.

Лишение гражданства

По словам министра реинтеграции, украинское законодательство не дает легитимного основания лишить человека гражданства при наличии другого.

"Лишение гражданства возможно при других обстоятельствах – это государственная измена и др. Наличие другого гражданства не является признаком государственной измены", – отметил Алексей Резников.

Он добавил, что именно поэтому во время переходного периода человеку будет предложено определиться с гражданством.

Справка. Летом 2019 года президент России подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Луганской и Донецкой областей.