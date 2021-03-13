Александр Корниенко на съезде "Слуги народа" заявил, что принятие в партию теперь будет ответственнее. Желающих пополнить ряды политсилы будут проверять номинационные комитеты.

По словам главы "Слуги народа", партия обновила подход к принятию в ее члены.

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Принятие в "слуги народа" станет более ответственным

Корниенко рассказал, что на уровне областей создадут номинационные комитеты.

В них будут делегировать представителей из советов общин областей и из политических советов области, которые будут в режиме нон-стоп рассматривать заявления, проводить собеседования,

– отметил глава партии.

Он уточнил, что желающих вступить в партию будут оценивать и давать рекомендации. В целом принятие в "Слугу народа" станет более ответственным. Цель этого – сохранить качество и принципы, с которыми люди будут идти в политсилу.

"Чтобы понять принципы, то люди, которые их уже имеют, должны проверять тех, кто хочет вступать в партию", – пояснил Корниенко.

Поэтому номинационный комитет будет органом, в который будут входить люди с опытом, уважаемые партийцы.

Что касается местного уровня, то это, по словам Корниенко, проще. Ведь там будут только политсоветы. Они будут работать на уровне малых населенных пунктов, городов, области.

Справка. Съезд "слуг народа "проходит 13 марта в Киеве, в конгрессно-выставочном центре "Парочный". Вход и территорию усиленно охраняют нацгвардейцы. Внутри помещения стоят металлические рамки, а также дежурят сотрудники управления государственной охраны. На съезде уже утвердили новую редакцию устава партии.