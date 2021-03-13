Принятие в партию "Слуга народа" будет более ответственным, – Корниенко
Александр Корниенко на съезде "Слуги народа" заявил, что принятие в партию теперь будет ответственнее. Желающих пополнить ряды политсилы будут проверять номинационные комитеты.
Источник:24 канал
По словам главы "Слуги народа", партия обновила подход к принятию в ее члены.
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Принятие в "слуги народа" станет более ответственным
Корниенко рассказал, что на уровне областей создадут номинационные комитеты.
В них будут делегировать представителей из советов общин областей и из политических советов области, которые будут в режиме нон-стоп рассматривать заявления, проводить собеседования,
– отметил глава партии.
Он уточнил, что желающих вступить в партию будут оценивать и давать рекомендации. В целом принятие в "Слугу народа" станет более ответственным. Цель этого – сохранить качество и принципы, с которыми люди будут идти в политсилу.
"Чтобы понять принципы, то люди, которые их уже имеют, должны проверять тех, кто хочет вступать в партию", – пояснил Корниенко.
Поэтому номинационный комитет будет органом, в который будут входить люди с опытом, уважаемые партийцы.
Что касается местного уровня, то это, по словам Корниенко, проще. Ведь там будут только политсоветы. Они будут работать на уровне малых населенных пунктов, городов, области.
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