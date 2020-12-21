Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец заявила, что уходит в отставку. Также она написала соответствующее заявление.

Пока чиновница воздерживается от дальнейших заявлений. Однако само заявление опубликовала. Об этом Буславец написала в фейсбуке.

Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет. Но дальше обязательно будет...

– отметила чиновница.

В самом заявлении Буславец просит ее уволить с 22 декабря. Документ датирован 21 числом. Пока под ним стоит только ее подпись.



Заявление Буславец об увольнении с Минэнергетики / Взято с фейсбука Ольги Буславец

Заметим, что с июня по ноябрь 2020 года Буславец выполняла обязанности министра энергетики. Однако после увольнения оставалась работать в ведомстве и стала первым заместителем министра. Также на этом посту она находилась с 16 апреля по июнь 2020 года. Сейчас обязанности министра энергетики исполняет Юрий Бойко.