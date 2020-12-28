Дмитрий Разумков опроверг утверждения, что он не заинтересован в решении ситуации с Конституционным Судом. Политик отметил, что был первым, кто подписал законопроект о восстановлении ранее действующей системы.

Что сказал Разумков

Спикер парламента был в командировке в Германии, когда КСУ принял решение об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

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Принимать законы с нарушением закона нельзя. Даже если нам кто-то или что-то не нравится,

– отметил Разумков.

Он добавил, что сначала жестко критиковал скандальное решение КСУ. Впрочем для быстрого достижения цели можно использовать любые методы.

"Это может привести к тому, что мы будем жить в системе "Благими намерениями выстелена дорога в ад", – отметил Разумков.

Политик отметил, что точно не готов к такому и никому этого не советует: "Потому что рано или поздно это вернется к тебе и тебя же убьет, я сейчас в переносном смысле".

Разумков объснил, что если бы нардепы сразу проголосовали за возобновление уголовной ответственности за ложное декларирование, то было бы больше времени для исправления различных аспектов.

"К сожалению, мы не смогли проголосовать его – раз. Дальше я заболел, меня не было некоторое время на работе – два," – подчеркнул чиновник.

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Главное о решении КСУ / Инфографика 24 канала