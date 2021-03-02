"Принадлежат другу": Медведчук говорит, якобы не причастен к заблокированным каналам Козака
Кум Владимира Путина Виктор Медведчук отрицает свою причастность к заблокированным каналам ZIK, NewsOne и "112 Украина". Даже несмотря на то, что он появлялся в эфирах этих СМИ чуть ли не ежедневно.
Источник:BBC
Медведчук утверждает, что его друг нардеп Тарас Козак приобрел эти каналы, а он сам якобы к этому не причастен.
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Что говорит Медведчук
Кроме того, политик не понимает, почему должен обижаться на то, что эти СМИ в Украине и даже в России называют "каналами Медведчука".
Зачем мне в этом участвовать, если мой друг это покупает?
– утверждает чиновник.
К слову, после этих возражений журналист посоветовал куму Путина, чтобы он сказал нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу, чтобы тот тогда не называл эти СМИ "каналами Медведчука".
Санкции против Козака: что нужно знать
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против Козака. Поэтому на его имущество наложили арест.
- Каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина", юридическим владельцем которых является Козак, также заблокировали.
- Затем санкции наложили на Медведчука и его жену Оксану Марченко, а также на их окружения. Все за-за уголовного дела о финансировании терроризма.
- Работники медведчуковских каналов создали новый канал на базе львовского "Первого независимого".
- После первого же часа эфира его начали блокировать провайдеры.
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