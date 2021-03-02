Кум Владимира Путина Виктор Медведчук отрицает свою причастность к заблокированным каналам ZIK, NewsOne и "112 Украина". Даже несмотря на то, что он появлялся в эфирах этих СМИ чуть ли не ежедневно.

Медведчук утверждает, что его друг нардеп Тарас Козак приобрел эти каналы, а он сам якобы к этому не причастен.

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Что говорит Медведчук

Кроме того, политик не понимает, почему должен обижаться на то, что эти СМИ в Украине и даже в России называют "каналами Медведчука".

Зачем мне в этом участвовать, если мой друг это покупает?

– утверждает чиновник.

К слову, после этих возражений журналист посоветовал куму Путина, чтобы он сказал нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу, чтобы тот тогда не называл эти СМИ "каналами Медведчука".

Санкции против Козака: что нужно знать

Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против Козака. Поэтому на его имущество наложили арест.

Каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина", юридическим владельцем которых является Козак, также заблокировали.

Затем санкции наложили на Медведчука и его жену Оксану Марченко, а также на их окружения. Все за-за уголовного дела о финансировании терроризма.

Работники медведчуковских каналов создали новый канал на базе львовского "Первого независимого".

После первого же часа эфира его начали блокировать провайдеры.