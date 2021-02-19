В городе Прилуки 18 февраля 2 мошенницы уговорили 67-летнюю пенсионерку отдать им почти миллион гривен. Она поверила, что женщины снимут порчу с ее семьи.

По словам потерпевшей, к ней прямо на улице подошли 2 незнакомки и предложили свою помощь. Сказали, что увидели на ней порчу, от которой якобы страдает вся ее семья.

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Пенсионерка легко поддалась влиянию мошенниц, поскольку все члены ее семьи как раз заболели.

Женщина согласилась вынести из дома все сбережения для снятия негативной энергетики,

– рассказывают в Нацполиции.

В конце концов она отдала злоумышленницам 30 тысяч долларов, 1 500 евро и 20 тысяч гривен.

Когда мошенницы взяли деньги и ушли, пенсионерка поняла, что ее обманули, и пожаловалась в полицию.

Правоохранители задержали женщин. Те сначала поехали в столицу, а потом двинулись в направлении Днепра на такси. По дороге их догнали полицейские из Прилук.

Выяснилось, что задержанные – это две жительницы Донетчины: 1967 и 1989 годов рождения. У них изъяли все украденные деньги. Полиция проверяет их и на возможную причастность к другим подобным преступлениям.

Обоим задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.