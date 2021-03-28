Іноземець з Росії намагався ввезти в Україну велику партію наркотиків. Однак, завдяки кінологу і його собаці Альфі, протягнути через кордон наркотики не вдалося.

Чоловік віз героїн, концентрат макової соломи, кодеїн та морфін. Частину із цих наркотиків – майже 4 кілограми – використовуватимуть у підготовці службових собак. До теми Українські прикордонники показали своїх цуценят: милі фото Чому наркотики передадуть прикордонникам У ДПСУ зазначають: інспектори-кінологи зі службовими собаками є вкрай важливими у боротьбі з наркотрафіком. Тому при винесенні вироку суд ухвалив передати частину виявлених наркотиків прикордонникам. Вони стануть навчальним матеріалом при тренуванні собак.

Собаки навчатимуться виявляти наркотики / Фото ДПСУ Як чоловік хотів перевезти наркотики Сталося це ще у травні 2018 року в пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.

На авто, яким керував 22-річний громадянин Литви, зреагував службовий прикордонний собака Альфа.

Чоловік їхав з Росії в Україну. Він ховав в автомобілі BMW Х5 26 кілограмів порошкоподібної речовини.

Після судової тяганини, яка тривала майже три роки, доведено повну причетність чоловіка до злочину.

Громадянина Литви покарали реальним терміном: він отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а також автомобіля BMW X5.