Черновицкая и Ивано-Франковская области находятся в красной карантинной зоне. Из-за жестких ограничений местные жители 1 марта вышли на протесты.

В этих городах протестующие пришли под здания мэрии и областной администрации. Местные предприниматели жалуются на негативные последствия введенного карантина.

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Протест в Черновцах

Люди подготовили обращение к председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко, сообщает издание АСС. В обращении говорится об отстаивании конституционного права на труд.

Протестующие просят вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству.

От Кабмина требуют

компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта 2021 года;

или осуществить данные выплаты предпринимателям 1 – 3 группы единого налога и общего налогообложения.

В Черновцах протестуют против усиления карантина: Фото АСС

Протест на Прикарпатье

Под стенами мэрии Ивано-Франковска собрались десятки предпринимателей, пишет Galka.if.ua.

Люди требуют разрешить им работать, а также вспоминают о высоких тарифах на коммунальные услуги.



Протестуют и предприниматели Ивано-Франковска / Фото "Галка"

Карантин на Буковине и Прикарпатье: основное



Зоны карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала