Прикарпатье и Буковина протестуют из-за введения жесткого карантина: фото
Черновицкая и Ивано-Франковская области находятся в красной карантинной зоне. Из-за жестких ограничений местные жители 1 марта вышли на протесты.
Источник:24 канал
В этих городах протестующие пришли под здания мэрии и областной администрации. Местные предприниматели жалуются на негативные последствия введенного карантина.
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Протест в Черновцах
Люди подготовили обращение к председателю Черновицкой ОГА Сергею Осачуку и председателю Черновицкого областного совета Алексею Бойко, сообщает издание АСС. В обращении говорится об отстаивании конституционного права на труд.
Протестующие просят вынести на рассмотрение сессии Черновицкого областного совета вопрос обращения к правительству.
От Кабмина требуют
- компенсировать предпринимателям убытки, причиненные введением карантина с 1 марта 2021 года;
- или осуществить данные выплаты предпринимателям 1 – 3 группы единого налога и общего налогообложения.
В Черновцах протестуют против усиления карантина: Фото АСС
Протест на Прикарпатье
Под стенами мэрии Ивано-Франковска собрались десятки предпринимателей, пишет Galka.if.ua.
Люди требуют разрешить им работать, а также вспоминают о высоких тарифах на коммунальные услуги.
Протестуют и предприниматели Ивано-Франковска / Фото "Галка"
Карантин на Буковине и Прикарпатье: основное
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации и загруженности больниц в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ввели красную зону карантина.
- На Прикарпатье жесткие ограничения действуют с 22 февраля, а на Буковине – с 1 марта.
- Кроме того, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций планирует принять решение о внедрении красной зоны и в Житомирской области.
Зоны карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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