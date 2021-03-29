В селе Томашовцы, что в Ивано-Франковской области, мать оставила новорожденного мальчика на улице. К сожалению, спасти его не удалось.

Жительница Томашовцев нашла мальчика, завернутого в одеяло, на лестнице собственного дома. Она сразу позвонила в скорую и полицию.

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Младенец умер, не доехав в больницу

На место происшествия прибыли следователи и работники ювенальной превенции.

К сожалению, младенец умер по дороге в медицинское учреждение.

Чтобы выяснить причину смерти, эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Маму мальчика уже задержали

Правоохранители разыскали мать погибшего малыша и допросили ее. Это – 39 летняя жительница Томашовцев. Пока неизвестно, почему она решила оставить ребенка на улице.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье об оставлении в опасности. Женщине сообщили о подозрении, суд будет избирать ей меру пресечения.

Спасение ребенка в Харьковской области

Накануне 41-летняя женщина родила ребенка в туалете вокзала поселка городского типа Панютино. Она завернула мальчика в целлофановый пакет и бросила в выгребную яму.

Плач ребенка услышала небезразлична местная жительница. Она сама пыталась вытянуть малыша, а потом вызвала спасателей. Мальчик жив, пока он в тяжелом состоянии.