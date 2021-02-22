На Прикарпатье введут ряд дополнительных ограничений для красной зоны карнатина. Ситуация с коронавирусом в регионе остается крайне напряженной.

В Офисе Президента во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского обсудили ситуацию с коронавирусом на Прикарпатье.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в регионе остается крайне напряженной. Только за сутки 21 февраля там обнаружили 515 новых зараженных.

Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС по принятию еще ряда мер, соответствующих красному уровню карантинных ограничений,

– подчеркнул Шмыгаль.

Что еще обсудили на совещании

Владимир Зеленский заявил, что в соответствии с графиком бесплатную вакцину получат все граждане Украины.

Первыми вакцину получат медики и участники ООС.

Шмыгаль отметил, что за последние дни количество зараженных растет в Винницкой области и на Закарпатье.

Что происходит на Прикарпатье