Напряженная ситуация: на Прикарпатье введут новые ограничения красной зоны
На Прикарпатье введут ряд дополнительных ограничений для красной зоны карнатина. Ситуация с коронавирусом в регионе остается крайне напряженной.
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского обсудили ситуацию с коронавирусом на Прикарпатье.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в регионе остается крайне напряженной. Только за сутки 21 февраля там обнаружили 515 новых зараженных.
Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС по принятию еще ряда мер, соответствующих красному уровню карантинных ограничений,
– подчеркнул Шмыгаль.
Что еще обсудили на совещании
- Владимир Зеленский заявил, что в соответствии с графиком бесплатную вакцину получат все граждане Украины.
- Первыми вакцину получат медики и участники ООС.
- Шмыгаль отметил, что за последние дни количество зараженных растет в Винницкой области и на Закарпатье.
Что происходит на Прикарпатье
- С 22 февраля Ивано-Франковская область оказалась в красной зоне карантина.
- На Прикарпатье в Богородчанах развернули первый в Украине временный госпиталь.
- Кроме того, на Ивано-Франковщине развернули 16 карантинных блокпостов.
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