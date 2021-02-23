В Ивано-Франковской области 23 февраля умер командир роты десятой горно-штурмовой бригады Юрий Федорчук. Известно, что мужчина провел не одну ротацию на войне.

Собратья Юрия Федорчука отметили, что причиной смерти стал COVID-19.

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В бригаде Федорчука написали, что он смог пережить войну, но не смог победить коронавирус.

Сегодня мы навеки прощаемся со старшим лейтенантом Юрием Федорчуком, Молодым, жизнерадостным человеком, который провел не одну ротацию на войне. Человеку, который имеет беспрекословный авторитет среди командиров и личного состава роты, которой он командует. Говорить в прошедшем времени о нем не получается,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ситуация с COVID-19 на Прикарпатье продолжает быть крайне напряженной. С 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели локальный локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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