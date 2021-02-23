На Прикарпатье умер командир роты десятой горно-штурмовой бригады: причина смерти
В Ивано-Франковской области 23 февраля умер командир роты десятой горно-штурмовой бригады Юрий Федорчук. Известно, что мужчина провел не одну ротацию на войне.
Источник:Десятая горно-штурмовая бригада
Собратья Юрия Федорчука отметили, что причиной смерти стал COVID-19.
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В бригаде Федорчука написали, что он смог пережить войну, но не смог победить коронавирус.
Сегодня мы навеки прощаемся со старшим лейтенантом Юрием Федорчуком, Молодым, жизнерадостным человеком, который провел не одну ротацию на войне. Человеку, который имеет беспрекословный авторитет среди командиров и личного состава роты, которой он командует. Говорить в прошедшем времени о нем не получается,
– говорится в сообщении.
Заметим, что ситуация с COVID-19 на Прикарпатье продолжает быть крайне напряженной. С 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели локальный локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса.
COVID-19 на Прикарпатье: главное
- На Прикарпатье сохраняется один из самых высоких уровней заболеваемости коронавирусом, а в медучреждениях не хватает коек.
- Львовская область вызвалась помочь и принять у себя часть больных. 17 февраля во львовский госпиталь в Винники привезли первых больных с Прикарпатья.
- Медики отметили, что загруженность 7 больниц Прикарпатья уже на грани возможного. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе установили 16 блокпостов, а в Ивано-Франковске развернули мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.
- Мэр города Руслан Марцинкив считает, что вспышку заболеваемости могло вызвать большое количество туристов, которые отдыхали в регионе в период праздников.
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