Избирательная комиссия округа №87 в Ивано-Франковской области до сих пор не подсчитала голоса избирателей. Ночью полиция получила сообщение о фейковом минировании, а на следующий день возле участка собралась толпа людей.

Сейчас комиссия продолжает подсчитывать голоса, а ЦИК сменила председателя окружной избирательной комиссии. Из-за повреждения упаковки часть бюллетеней отправили на перерасчет.

Ранее Ночью "минировали" избирательную комиссию в округе на Франковщине

"Минировали участок"

Около 2 ночи 30 марта полиция получила сообщение о минировании дома культуры, где заседает ОИК.

Правоохранители вместе с кинологами обследовали здание, но взрывоопасных предметов не нашли.

По данному факту начали уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении.

Правоохранители ищут псевдоминёра.

Толпа и полиция возле участка

Днем помещение Дома культуры, в которой работает ОИК, окружила полиция и толпа людей. На место приезжал и Александр Шевченко от партии "За майбутнє" вместе со своим доверенным лицом.

В Надворную съехались люди из близлежащих и отдаленных городков Надворнянского района, которые принимали участие в голосовании. Звучали заявления о неправильном подсчете голосов.

Толпа у Дома культуры, где заседает избирательная комиссия: Видео 24 канала

Дом культуры оцепила полиция: смотрите видео 24 канала

Главу ОИК сменили

Как сообщает ОПОРА, после обеда 30 марта заменили председателя избирательной комиссии. Руслана Кашникова сменили на Алексея Остроухова.

Также сменили трех членов комиссии:

Василия Белоуса на Александра Егорова (ВО "Свобода");

Дениса Жилюка на Евгения Павлусенко ("Голос");

Ивана Федива на Сергея Калугина ("Слуга народа").

Указанные члены комиссии не явились на продолжение заседания окружной избирательной комиссии 30 марта в 12 часов. Кроме них, не пришли еще 5 членов ОИК.

По словам регионального руководителя "ОПОРЫ" Ивана Маруняка, поздно вечером 29 марта часть членов ОИК отлучилась из заседания и не вернулась. Он считает, что "происходит процесс затягивания объявления результатов выборов".

Доверенное лицо кандидата Александра Шевченко от партии "За будущее" подало заявление в полицию по факту препятствования избирательному процессу. Правоохранители уже проводят следственные действия на избирательном участке.

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Протокол с "ошибками"

Как сообщают в ЦИК, в 16:00, после перерыва комиссия продолжила работу в режиме заседания. Впрочем, ЦИК выявил ошибки и неточности в протоколе окружной избирательной комиссии. Поэтому ОИК поручили не позднее 15 часов 2 апреля подготовить и предоставить протокол с пометкой "уточненный".

Окружная избирательная комиссия округа №87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на повторный подсчет голосов. Часть, как сообщает "ОПОРА", – из-за повреждения целостности упаковки, а часть – из-за ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией, имеющей весьма сомнительные основания.

Подсчет голосов: какая ситуация сейчас

По данным на сайте ЦИК, сейчас победу одерживает Василий Вирастюк от "Слуги народа". На менее тысячи голосов от него отстает Руслан Кошулинский. Александр Леонидович Шевченко, которого по результатам экзитпола назвали победителем, сейчас на третьем месте.

Впрочем количество обработанных участковых протоколов лишь 67,52%.



Результаты по состоянию на 17:00 30 марта / Скриншот с сайта ЦИК

Обратите внимание! Промежуточные выборы в Раду на 87 округе состоялись 28 марта. Нардеп-мажоритарщик Зиновий Андрийович сложил депутатские полномочия, потому что его на местных выборах избрали главой Надвирнянской ОТГ.