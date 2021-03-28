Во время промежуточных выборов в парламент в Ивано-Франковской области зафиксировали вероятный подкуп избирателей. Видео, снятое на участке в селе Черный Поток, опубликовали в сети.

Наблюдатели движения ЧЕСТНО сняли на видео, как люди выходят из участка и направляются к припаркованному белому Volkswagen.

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В публикации на фейсбук-странице общественного движения отметили, что из этого авто избирателям, которые только что проголосовали, раздавали по 500 гривен.

Уже выстроилась очередь. Похоже на то, люди голосовали за определенного кандидата, и теперь им платят,

– подчеркнули в заметке.

"За что и кто платил – полиция легко может выяснить по номерам авто. Также на автомобиле видны наклейки с надписью BUKOVEL", – добавили в ЧЕСНО.

Смотрите видео вероятного подкупа на Прикарпатье:

Заметим, что по состоянию на 16:00 явка на округе №87, что на Прикарпатье, была крайне низкой. Там, по данным ЧЕСНО, проголосовали лишь 21,09% избирателей.

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Выборы в одномандатном округе №87 на Ивано-Франковщине организовали из-за того, что предыдущий кандидат обменял мандат нардепа на должность в органах местного самоуправления.