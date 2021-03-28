Раздавали по 500 гривен: на Прикарпатье сняли видео вероятного подкупа избирателей
Во время промежуточных выборов в парламент в Ивано-Франковской области зафиксировали вероятный подкуп избирателей. Видео, снятое на участке в селе Черный Поток, опубликовали в сети.
Источник:ЧЕСНО
Наблюдатели движения ЧЕСТНО сняли на видео, как люди выходят из участка и направляются к припаркованному белому Volkswagen.
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В публикации на фейсбук-странице общественного движения отметили, что из этого авто избирателям, которые только что проголосовали, раздавали по 500 гривен.
Уже выстроилась очередь. Похоже на то, люди голосовали за определенного кандидата, и теперь им платят,
– подчеркнули в заметке.
"За что и кто платил – полиция легко может выяснить по номерам авто. Также на автомобиле видны наклейки с надписью BUKOVEL", – добавили в ЧЕСНО.
Смотрите видео вероятного подкупа на Прикарпатье:
Заметим, что по состоянию на 16:00 явка на округе №87, что на Прикарпатье, была крайне низкой. Там, по данным ЧЕСНО, проголосовали лишь 21,09% избирателей.
Довыборы в Раду на Прикарпатье: коротко
Выборы в одномандатном округе №87 на Ивано-Франковщине организовали из-за того, что предыдущий кандидат обменял мандат нардепа на должность в органах местного самоуправления.
- Зиновий Андреевич от "Слуги народа" ушел на должность руководителя Надворнянской ОТО.
- Прежде чем пройти в Верховную Раду, он возглавлял этот город в течение 13 лет.
- Поэтому после победы на местных выборах вернулся на прежнюю должность.
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