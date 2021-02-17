Снег отрезал несколько населенных пунктов на Прикарпатье
Ивано-Франковщина продолжает страдать от последствий снежной непогоды. Здесь без сообщения остались 9 населенных пунктов.
Источник:Ивано-Франковская ОГА
Информацию по состоянию на 6:00 17 февраля обнародовало Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Актуально Ситуация на дорогах Украины: где ограничено движение транспорта
Где на Прикарпатье полностью нет сообщения
Коломыйский район
Чернелецкая поселковая территориальная община
- Село Хмелева.
Ивано-Франковский район
Тлумацкая городская территориальная община
- Cело Загорье.
Где частично отсутствует сообщение (осложнен проезд)
Коломыйский район
Городенковская городская территориальная община
- Села Передиванье и Городница.
Пидгайчиковская сельская территориальная община
- Села Джурков и Назирная.
Ивано-Франковский район
Тлумацкая городская территориальная община
- Село Братышев.
Букачевская поселковая территориальная община
- Села Луковец-Вишневский и Луковец-Журовский.
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Непогода в Украине: главное
- Сильные снегопады накрыли Украину с 7 февраля. Это привело к затруднению движения на дорогах.
- Однако 16 февраля метели в большинстве регионов прекратились. Правда, на некоторых автодорогах до сих пор действуют ограничения для грузовиков. Например, в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Ровненской областях.
- В дальнейшем синоптики не обещают снегопадов, однако в Украину придут сильные морозы.
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