Правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пункта в Ивано-Франковской области. Они должны остановить стремительное распространение коронавируса в регионе.

Всего 5 из 16 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме.

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Почему нужны блокпосты

Они должны предотвратить распространение коронавирусной инфекции на Прикарпатье. Известно, что на контрольно-пропускных пунктах будут работать правоохранители и врачи. Они будут:

контролировать соблюдение карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок,

проводить температурный скрининг,

при необходимости проверять документы.

Внимание! Людей будут направлять в медицинские учреждения, если у них будут признаки заболевания.

Перечень карантинных блокпостов

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, улица Галицкая);

село Черниев (автодорога Т0906);

село Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

село Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09);

с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, вулиця Тисменицька);

село Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);

село Ивановцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905);

село Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

село Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

село Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

село Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

село Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);

село Цуцилов, Надворнянского района (автодорога т-0906);

поселок городского типа Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

Первые 5 блокпостов будут работать круглосуточно, зато все остальные – с 06:00 по 21:00.

Обратите внимание! Правоохранители не блокируют, не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а лишь осуществляют контроль. Таким решением установлен особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств.

На Прикарпатье установили блокпосты / Фото полиции Ивано-Франковской области

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