На Прикарпатье развернули карантинные блокпосты: список направлений – фото
Правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пункта в Ивано-Франковской области. Они должны остановить стремительное распространение коронавируса в регионе.
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
Всего 5 из 16 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме.
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Почему нужны блокпосты
Они должны предотвратить распространение коронавирусной инфекции на Прикарпатье. Известно, что на контрольно-пропускных пунктах будут работать правоохранители и врачи. Они будут:
- контролировать соблюдение карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок,
- проводить температурный скрининг,
- при необходимости проверять документы.
Перечень карантинных блокпостов
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, улица Галицкая);
- село Черниев (автодорога Т0906);
- село Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- село Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, вулиця Тисменицька);
- село Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- село Ивановцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905);
- село Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- село Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- село Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- село Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- село Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);
- село Цуцилов, Надворнянского района (автодорога т-0906);
- поселок городского типа Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).
Первые 5 блокпостов будут работать круглосуточно, зато все остальные – с 06:00 по 21:00.
На Прикарпатье установили блокпосты / Фото полиции Ивано-Франковской области
Что известно о ситуации с COVID-19 на Прикарпатье
- На Прикарпатье сохраняется один из наивысших уровней заболеваемости коронавирусом, а в медучреждениях не хватает коек.
- В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице сложилась почти критическая ситуация. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и даже кабинетах врачей.
- 17 февраля во Львовский госпиталь в Винники привезли первых больных с коронавирусом из Прикарпатья.
- Медики отметили, что область 3 суток подряд превосходит так называемые антирекорды – новых больных примерно 700 ежедневно. Загруженность 7 больниц Прикарпатья уже на грани возможного.
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