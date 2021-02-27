Билеты на поезда в Прикарпатье прекратили продавать из-за введенной в области красной карантинной зоны. Однако до 7 марта пассажиры, которые купили билеты ранее, смогут добраться до места назначения.

В связи с постановлением №154 Кабинета Министров за 24 февраля, "Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

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Как попасть на Прикарпатье поездом

Однако до 6 марта включительно все пассажиры, которые приобрели билеты на поезда раньше, смогут без помех добраться до места назначения по железной дороге.

В компании также напомнили, что приостановили продажу новых билетов на поезда, которые следуют в Ивано-Франковскую область и обратно. Но компания не отменяет регулярные рейсы и не ограничивает высадку и посадку пассажиров до даты, указанной постановлением правительства.

Почему в Ивано-Франковскую область не продают железнодорожные билеты

Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала