До 7 марта на Прикарпатье можно доехать поездом: что для этого нужно
Билеты на поезда в Прикарпатье прекратили продавать из-за введенной в области красной карантинной зоны. Однако до 7 марта пассажиры, которые купили билеты ранее, смогут добраться до места назначения.
Источник:Укрзализныця
В связи с постановлением №154 Кабинета Министров за 24 февраля, "Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.
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Как попасть на Прикарпатье поездом
Однако до 6 марта включительно все пассажиры, которые приобрели билеты на поезда раньше, смогут без помех добраться до места назначения по железной дороге.
В компании также напомнили, что приостановили продажу новых билетов на поезда, которые следуют в Ивано-Франковскую область и обратно. Но компания не отменяет регулярные рейсы и не ограничивает высадку и посадку пассажиров до даты, указанной постановлением правительства.
Почему в Ивано-Франковскую область не продают железнодорожные билеты
- С 22 февраля из-за сложной эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ввели красную зону карантина.
- В связи с этим, с 26 февраля билеты на поезда в Ивано-Франковскую область купить нельзя. Ограничения будут действовать до 12 марта.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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