Совсем дикая авария с трагическими последствиями произошла 28 декабря в селе Татаров Яремчанского городского совета. Из-за наглого нарушения правил дорожного движения двумя водителями погибла женщина-пешеход.

Все обстоятельства жесткого столкновения Subaru и Lexus выясняют следователи. 37-летний водитель и 30-летняя пассажирка одного из кроссоверов попали в больницу, сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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Также в аварии погибла 56-летняя жительница Ворохты. Она умерла до приезда на место инцидента медиков.

Обгон и поворот

Как предварительно выяснили следователи, авария произошла из-за того, что правила дорожного движения нарушали как водитель Lexus, так и Subaru. Первый решил повернуть и заехать на АЗС там, где ему будет удобно, несмотря на сплошную линию разметки. Второй также пересек сплошную – для обгона автомобилей.



Subaru снесла женщину, которая шла по тротуару / Фото полиции Ивано-Франковской области

В результате столкновения одного "японца" просто развернуло, а вот Subaru на немалой скорости вылетел на тротуар и снес женщину.



Удар был значительной силы / Фото полиции Ивано-Франковской области

По факту гибели человека в результате ДТП открыто уголовное производство. Следователи планируют назначить экспертизы, чтобы установить личность водителя, из-за которого произошло столкновение.

Кроме того, вполне вероятно, что правоохранители будут настаивать на том, чтобы в суде признали вину обоих автовладельцев. В таком случае им грозит до 10 лет лишения свободы.



Водитель Lexus пытался повернуть там, где этого делать нельзя / Фото полиции Ивано-Франковской области