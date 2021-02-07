На Прикарпатье авто влетело в рейсовый автобус: есть пострадавшие – фото
В Ивано-Франковской области вечером 6 февраля автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находились пассажиры. В результате 5 человек пострадали.
Источник:Нацполиция Ивано-Франковщины
Авария произошла около 19:00 на автодороге "Стрый – Черновцы – Мамалыга" в селе Черемхов, что на Коломыйщине.
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Как произошло ДТП
- По предварительной информации, 30-летний мужчина за рулем Renault Master выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом сообщением "Львов – Вижница".
- В полиции предполагают, что авария возникла, потому что водитель машины не выбрал безопасную скорость.
- В автобусе находилось 14 пассажиров.
- Руководил транспортом 56-летний житель Львовской области. Он был трезв, а у водителя машины взяли кровь на состояние алкогольного опьянения.
Renault Master / Фото Нацполиции
Что известно о пострадавших
Обоих водителей забрали в местную больницу. Кроме этого, травмировались двое пассажиров автобуса и один пассажир автомобиля. Их также госпитализировали, врачи устанавливают диагнозы.
Правоохранители уже открыли уголовное производство в отношении нарушения правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Пострадавший автобус / Фото Нацполиции
Место, где произошло ДТП / Фото Нацполиции
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