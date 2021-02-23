На Прикарпатье с 26 февраля будет действовать красная карантинная зона: какие ограничения
Из-за сложной ситуации с коронавирусом на Прикарпатье с 26 февраля вводят ограничения красной карантинной зоны.
Источник:телеграм Олега Немчинова
Под председательством Дениса Шмыгаля 23 февраля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Решением комиссии был введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 00: 00 26 февраля,
– отметил Немчинов.
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